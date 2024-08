Dybala in Arabia | a lui 75 milioni in tre anni ma da questa operazione ci guadagnano tutti soprattutto la Roma Ecco le cifre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Inguadagnerà 75di euro netti in tre. Settantacinque, sì. E in una squadra neopromossa, con pochissimi giocatori “famosi”, o comunque meno rispetto a ciò che ci si potrebbe aspettare: Pauloall’Al-Qadsiah è un’altracommerciale. Che permette al giocatore di guadagnare tantissimo, vero, ma anche alladi risparmiare molto. Di qualisi parla? Bisogna fare un momento i conti.ha un contratto particolare (qui i dettagli) che lo avrebbe portato a guadagnare a breve circa 7di euro netti più almeno altri 3, sempre netti, di bonus. Anche abbastanza facili da raggiungere. Totale: 10di euro netti, che al lordo diventano 20. E con ancora duedi contratto in essere, si sarebbe parlato di circa 40