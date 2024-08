Doggy bag | gli avanzi non si buttano

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 22 agosto 2024) Fondamentale nella lotta allo spreco del cibo, labag è considerata una consuetudine in moltissimi paesi come Stati Uniti, Francia e Spagna, mentre in Italia si è diffusa solo negli ultimi anni. Lo spreco del cibo avanzato nei locali – dai bar ai ristoranti – è purtroppo una triste realtà. In questi luoghi infatti si arriva a buttare sino al 50% del cibo che è stato ordinato dai clienti e che non viene consumato. Parliamo di alimenti che sono ancora commestibili e che si potrebbero mangiare nei giorni successivi se portati a casa. Labag serve proprio a raccogliere glie portarli a casa. In passato l’uso dellabag è stata legata a numerosi pregiudizi. In realtà parliamo di uno strumento valido per evitare uno spreco alimentare.