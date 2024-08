A volte serve leggerezza per rendere piacevole una degustazione di champagne

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 22 agosto 2024) La canzone “Panico!”, contenuta nel quarto album registrato in studio dal gruppo musicale toscano dei Baustelle, si apre con il seguente, aridissimo dialogo tra il cantante Francesco Bianconi e la voce recitante di Laura Polizzi. Lui, tono grave, arrocchito: «Hai mai provato l’orrore?» Lei, distante, sbadata: «Cosa?» Questa efficace rappresentazione artistica di quanto sia difficile comunicare mi ricorda un episodio accaduto una sera d’autunno, nel corso della quale conducevo unadi alcuniper un piccolo gruppo di persone. Avevo incominciato da poco a somministrare dettagliatissime informazioni in materia di uve, di composizione dei suoli e di prerogative stilistiche dei diversi produttori, quando venni interrotto dal chiacchiericcio annoiato delle tre giovani donne sedute sul divanetto dirimpetto a me.