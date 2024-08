Sharon Verzeni i genitori ascoltati per altre sette ore | Non usciva mai di casa così tardi Dubbi sulla versione del potenziale testimone

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Sono statiperore dai Carabinieri idi, la barista 33enne uccisa a coltellate in strada a Terno d’Isola, nella Bergamasca, la notte del 30 luglio scorso. Brunoe Maria Teresa Previtali, sentiti come persone informate sui fatti – e dunque senza l’assistenza di un avvocato – hanno lasciato intorno alle 22 la caserma del Comando provinciale di Bergamo, dov’erano arrivati alle 14:30, per tornare alla loro abitazione di Bottanuco, il paesino poco distante di cuiera originaria. L’audizione si è concentratavita privata della figlia, sul suo lavoro in una pasticceria di Brembate (un altro centro della zona) e sul suo recente avvicinamento al movimento religioso Scientology.