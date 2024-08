One Piece Netflix ha svelato gli archi narrativi della Stagione 2 in arrivo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Con le riprese in corso, scopriamo quali storie verranno raccontate nei nuovi episodi del remake in live-action La secondadi Onediè all'orizzonte e, come sappiamo, le riprese sono iniziate il mese scorso. Finalmente, quindi, è statofino a che punto si spingeranno i nuovi episodi. Il creatoreserie Eiichiro Oda ha pubblicato una lettera di aggiornamento per i fan sul progetto live-action, e proprio in quell'occasioneha confermato l'ordine degliseconda. E sì, questo significa che sappiamo con certezza se Alabasta apparirà nella secondadi One. Oda ha dichiarato che il regno di sabbia rimarrà fuori dalla nuovadello show, ma se