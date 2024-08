Lavori sulle ferrovie | disagi in arrivo L’allarme lanciato dai pendolari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) di Massimo Bagiardi Nuovidi Rete Ferroviaria Italiana. Dopo quelli appena portati a compimento sulla linea lenta per la sostituzione del ponte metallico, il consolidamento e l’impermeabilizzazione del viadotto ferroviario a 11 arcate che hanno interessato, perlopiù, il comune di Rignano sull’Arno per un investimento complessivo di 11 milione di Euro ecco che dalla giornata odierna, e fino al 27 settembre prossimo, sarà interessata la tratta tra Montevarchi ed Arezzo con interventi che, nella maggior parte dei casi, si svolgeranno in orario notturno e che prevederanno comunque delle variazioni e cancellazioni di alcuni treni regionali assieme ad altre corse che, però, saranno sostituite con dei bus.