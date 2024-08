La Tana la casa dei Weasley in un’edizione LEGO da collezione per il ritorno a Hogwarts

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 21 agosto 2024) È in arrivo un nuovo set dadedicato a Harry Potter e – in particolare – a La, leggendariadella famiglia. La replica in mattoncini della famosa abitazione si fa notare per il design stravagante con dettagli unici e trasporta i fan nell’affascinante e iconico mondo dei maghi. I dettagli lo rendono davvero autentico: infatti, nell’abitazione ci sono un caminetto funzionante, la funzione Rete Floo per far sparire la minifigure e la famosa lavastoviglie magica della cucina. La costruzione ricrea anche l’esterno sgangherato, con pavimenti inclinati e pareti sbilenche. Il set comprende dieci minifigure, tra cui Ginny, Ron, Harry Potter e Errol il gufo. Con questo set, i fan di Harry Potter e i collezionisti possono costruire un altro luogo leggendario e unico da aggiungere alla loroda maghi.