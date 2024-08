Ilaria Salis visita San Vittore a Milano | Sovraffollamento terribile è necessario un mondo senza carceri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024) “Unoltre il carcere è piùche mai”. È questo il pensiero ribadito dadopo averto la casa circondariale di San. “La prima cosa, lampante, che mi è saltata agli occhi è la situazione di, assolutamente”, ha detto l’eurodeputata si Alleanza Verde Sinistra in un video pubblicato su Instagram. “Il personale sanitario e gli psicologi – spiega– sono calcolati sulla capienza e non sulle persone effettivamente presenti. Quindi anche quando si dice che l’organico è al completo in realtà si dice che potrebbe coprire meno di metà dei detenuti presenti”. In base ai dati del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Sanha una capienza massima di 749 posti, eppure attualmente ospita 1.111 detenuti.