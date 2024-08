Furti in appartamento in aumento con la tecnica dell’acido nella serratura Come difendersi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Roma, 21 agosto 2024 - L'acidoserrature e i ladri con un cacciavite hanno la strada spianata per entrare nelle case degli italiani. L'avvertimento sul nuovo e pericoloso metodo per i'estivi' è dell'Unione nazionale consumatori, che sottolineai soliti accorgimenti ora sembrano non bastare più e neanche le porte blindate. L’acido nitricoDurante l'estate i ladri d'si scatenano: le città vuote e le case lasciate incustodite dai proprietari in vacanza diventano l'obiettivo principale. I malfattori hanno trovato un sistema veloce ed tristemente efficace: spruzzano con una siringadella porta di casa una sostanza chimica potentissima fatta con acido nitrico. Questo acido scioglie gli ingranaggi e basta solo un cacciavite per aprire anche le blindate.