Fuori dai giochi Il futuro del gaming alla prova dell’IA

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L’industria dei videosfida l’avanzata inarrestabile dell’intelligenza artificiale. Dal Regno Unito agli Usa, più di 2500 interpreti e doppiatori hanno indetto uno sciopero chiedendo compensi equi e tutele contro l’uso non regolamentato. Una risposta decisa dopo oltre diciotto mesi di trattative con i colossi delche non sono riusciti a garantire tutele concrete contro l’uso di tecnologie in grado di replicare voce e sembianze degli attori, abbattendo i costi di produzione e, di conseguenza, massimizzando i profitti. Dopo Hollywood, anche un altro pilastro dell’intrattenimento è costretto a difendersi dalle minacce. Questo scontro ha riacceso il dibattito su come l’industria dell’intrattenimento si stia adattando alle nuove tecnologie.