Corriere dello Sport – Dybala in Arabia e Koopmeiners alla Juve diretta calciomercato | le trattative LIVE

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 21 agosto 2024) 2024-08-21 11:30:07 Fa notizia quanto riportato poco fa dal CdS: Nove giornichiusura della finestra estiva di, si intensificano contatti eper completare gli organici tra movimenti in entrata e in uscita. Notizie, indiscrezioni, retroscena e ufficialità di giornata dall’Italia e dall’estero: aggiornamenti in tempo reale, segui lade Il– Stadio. 12:50 Il tabellone delTabellone: acquisti, cessioni e formazioni delle squadre di A. Ecco come giocherebbero oggi le 20 squadre di Serie A. VEDI IL TABELLONE COMPLETO 12:45, allenamento in gruppo In attesa di conoscere il suo destino sul mercato, Pauloha svolto l’intero allenamento in gruppo agli ordini di Daniele De Rossi.