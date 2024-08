Cittadinanza agli stranieri il modello Piantedosi | Possiamo parlarne Ma senza ideologie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Roma, 21 agosto 2024 – Dare o no laai figli di immigrati che hanno completato un percorso di studi: questo è il problema per la maggioranza. Tajani è a favore dello ius scholae, Salvini assolutamente contrario nel merito e nella forma. Tra i i due litiganti, si piazza il ministro dell’Interno, Matteo: sostanzia – cifre alla mano – pensieri e parole del leader leghista. "L’Italia è il paese che ha concesso più cittadinanze in Europa – spiega – nel 2023 hanno sfiorato i 200.000, nel 2022 gliche sono diventati italiani sono stati 213.716". Partendo dal principio che è giusto parlare di come "rendere cittadini i nostri migranti" dal palco del Meeting di Rimini avverte: "Se ne deve discuterecondizionamenti ideologici".