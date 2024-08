Aracnofobia come si manifesta e chi colpisce la paura dei ragni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Torino, 21 agosto 2024 –dei. “L’nel manuale Dsm, di fatto la nostra “bibbia”, viene definita così: “Disturbo d’ansia che fa parte delle fobie specifiche secondo il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5)”. La fobia “siattraverso una risposta esagerata e sproporzionata rispetto alla reale pericolosità percepita dell’animale, in questo caso il ragno, che nella maggior parte dei casi è minima o nulla”. Questa è premessa di Francesco Cuniberti, psichiatra torinese specializzato nei disturbi d’ansia.dei, l’identikit di chi la prova Di solito, ricorda l’esperto, ladeidi più le donne “che sono anche le più soggette all’ansia, statisticamente”. Non così importante in Italia, aggiunge, “anche perché da noi non esistono iche si trovano in altre parti del mondo, ad esempio in Australia.