Stop alla ‘casa’ dei Conti Guidi Dovadola la burocrazia blocca fondi per 15 milioni

(Di martedì 20 agosto 2024) Diventata proprietà del Comune nel 1996, nella Rocca deidiiniziarono i primi lavori di restauro nel 2003. "L’ultimo intervento – racconta il sindaco, Francesco Tassinari – risale al 2019, quando furono spesi 240mila euro nel consolidamento della storica struttura". Nel 2018 il governo Renzi aveva erogato un maxi-finanziamento di un milione e 490mila euro, il maggiore fra i sei comuni emiliano-romagnoli candidati al bando ‘Bellezza@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati’ (oltre 7.500 progetti in tutta Italia). "caduta del governo Renzi, fu istituita una commissione che doveva verificare quei finanziamenti, già stanziati ma non erogati. Ma in quel periodo si sono susseguiti vari governi e quindi varie commissioni e quel finanziamento, dopo 5 anni, è scaduto percome per altri 272 comuni italiani interessati".