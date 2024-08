Si ribalta autocisterna Grave il trasportatore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024)incidente stradale ieri pomeriggio sulla rampa d’accesso alla Val Tidone: un camionista di 50 anni è rimastomente ferito. È stato necessario chiudere la strada per recuperare il pesante automezzo, una cisterna che conteneva acido solforico. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo ed è finito fuori strada mentre affrontava la rampa di accesso che dalla Vigentina (via Abruzzo) immette sulla Val Tidone. La cisterna ha sfondato il guard rail e si èta nella scarpata. L’uomo, che ha riportato gravi traumi al bacino e a una gamba, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Rozzano. Le indagini sono in corso per accertare la dinamica: a provocare l’incidente potrebbe essere stato un malore del conducente, una distrazione o un ostacolo improvviso.