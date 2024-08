Sei davvero così idiota? La bufala su Musk e il macellaio di Putin | il gioco sporco della sinistra cosa state vedendo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Il miliardario Elonha negato di aver regalato un Cybertruck al leader ceceno Ramzan Kadyrov che sabato aveva diffuso un video in cui, al volante del pick-up elettrico con tanto di mitragliatrice montata a bordo, ringraziava il fondatore di Tesla per il «regalo». «Seida pensare che io abbia donato un Cybertruck a un generale russo?» ha scrittosu X. «Un altro esempio di quanto mentono i media tradizionali», ha aggiunto. Dopo aver elogiato le qualità del mezzo, un suv elettrico con notevole autonomia delle batterie, che va da 500 a 700 km a seconda delle versioni, e una velocità massima di 180 km/h, con una capacità di carico di 1.100 kg e di traino a rimorchio di 5.000 kg., Kadyrov aveva scritto di aver ricevuto il Cybertruck dae aveva promesso che lo avrebbe inviato al fronte in Ucraina.