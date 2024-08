Poltergeist gli showrunner di Fear the Walking Dead e Supernatural al lavoro sulla serie | i dettagli

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 20 agosto 2024) Il film di Tobe Hooper prodotto da Steven Spielberg sarà tradotto in una nuovatelevisiva dagli Amazon MGM Studios Gli Amazon MGM Studios hanno ingaggiato i produttori televisivi Kalinda Vazquez e Robbie Thompson come scrittori, co-e produttori esecutivi dellaTV tratta da, film horror del 1982. Il progetto è stato annunciato per la prima volta lo scorso ottobre e Steven Spielberg, che ha co-sceneggiato l'originale diretto da Tobe Hooper, lo produrrà attraverso la sua Amblin TV insieme ai produttori esecutivi Darryl Frank (The Haunting di Netflix) e Justin Falvey (The Haunting of Bly Manor). Vazquez ha iniziato la sua carriera come scrittrice e story editor nelle stagioni 3 e 4 di Prison Break e come story