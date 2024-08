Le sonorità jazz di Pat Metheny nel concerto di piazza Mazzini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Per stasera alle 21, ina Guastalla, è in programma un nuovo appuntamento della rassegna estiva di, con il"Welike Pat", con protagonisti sul palco Michele Bianchi alle chitarre, Claudio Vignali al pianoforte, Giulio Corini al contrabbasso, Michele Morari alla batteria. A farla da padrona è la musica di Pat. L’idea nasce dai musicisti Bianchi e Morari i quali, uniti da una grande affinità musicale, hanno deciso di reinterpretare i brani del grande compositore e chitarrista, celebre musicista che è sempre stato un riferimento per la loro carriera. A completare la formazione ci sono Giulio Corini e Claudio Vignali, artisti di grande rilievo con cui Bianchi e Morari collaborano stabilmente, pure loro legati alle canzoni di