Gli anziani mi guardano male perché mio papà spinge la mia carrozzina Sono sconvolta non me lo merito | lo sfogo di una disabile 40enne

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Una donna americanadi 40 anni ha scritto al New York Post per trovare conforto a causa della sua condizione difficile. “diventatadi recente. – ha dichiarato – Uso una sedia a rotelle. Alcuni giorni il mio corpo funziona, altri no. Ma camminare per qualsiasi distanza mi causa convulsioni”. E ancora: “Sembro abbastanza sana a chiunque non mi stia vicino, ma non è così. Circa un anno dopo la mia disabilità, io e mio marito abbiamo dovuto trasferirci da mio padre in modo che potesse aiutarmi a prendersi cura di me.fa tutta la spesa e le commissioni, e mio marito lavora a tempo pieno. Esco raramente di casa”. Ciperò giorni buoni: “Nei giorni in cui mi sento davvero bene, vado a fare la spesa con. Ha più di 70 anni, ma non ha problemi armi sulla mia sedia a rotelle.