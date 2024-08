Finisce dietro le sbarre anche se incinta di 3 mesi Nuovo caso a Sollicciano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) di Pietro Mecarozzi Nel mezzo della polemica asprissima sul Decreto carceri che investedonnee madri con bimbo entro un anno (e la modifica alla previsione della pena differita) ecco che proprio a Firenze, in uno dei penitenziari peggiori d’Italia, una trentenne fiorentina,di tre, con precedenti di polizia, conosciuta come tossicodipendente e senza un tetto sopra la testa,in cella, a. L’accusa mossa dalla magistratura è tentato furto per aver, insieme ad un complice, cercato di svaligiare una scuola di musica di tablet. Reati spesso dettati dalla disperazione per chi è schiavo della droga e vive di espedienti. Tutto accade sabato, in pieno giorno. Dopo aver mandato in frantumi la porta a vetri di un ufficio, i due hanno fatto razzia di tablet, notebook edi una macchina fotografica.