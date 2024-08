Caso Arianna Meloni Santalucia | Basta bufale il Csm ci tuteli

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di martedì 20 agosto 2024) Continua lo scontro tra governo e magistratura dopo la rivelazione fatta dal direttore de Il Giornale Sallusti su una presunta inchiesta che starebbe per partire a carico di, l'ipotesi di reato - secondo Sallusti - sarebbe quella di traffico di influenze. La notizia ha provocato il caos e se da una parte FdI la considera "verosimile", i giudici invece sono su tutte le furie. "Non è assolutamente verosimile - tuona il presidente dell'Anm Giuseppea La Repubblica - così si aggiungono solo fantasie a fantasie e mere congetture a illazioni malevole e nocive. Già lo stesso Sallusti afferma di non avere notizie. E io provo disagio a dover intervenire sui contenuti di un articolo che per ammissione stessa di chi lo ha scritto non si poggia su fatti concreti.