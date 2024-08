Previsioni meteo per Roma | martedì 20 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 agosto 2024)– Giornata prevalentemente soleggiata con temperature estive e qualche nuvola serale.e Lazio – La giornata di20sarà caratterizzata da condizionirologiche stabili, grazie alla presenza di un’area di alta pressione che garantirà tempo prevalentemente soleggiato sulla Capitale. Dopo la recente instabilità, il ritorno del sole sarà accompagnato da temperature tipicamente estive, con valori massimi che toccheranno i 31°C e minime intorno ai 22°C.dettagliate perIl cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata. Al mattino, i venti soffieranno moderati dai quadranti nordorientali, mentre nel pomeriggio ruoteranno provenendo da ovest, mantenendo comunque intensità moderata. Nonostante qualche nube in arrivo in serata, non sono previste precipitazioni.