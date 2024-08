Ladro riconosciuto dalla Polizia al mercato | denunciato per tentato furto aggravato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) Bologna, 19 agosto 2024 – Un 30enne autore di unavvenuto lo scorso 17 agosto in un ristorante in via Ranzani è statoquesta mattina dagli Agenti dellanei pressi delAlbani. È stato per questopere ricettazione. Si tratta di un cittadino polacco del ’94, identificato grazie ai filmati dei sistemi di videosorveglianza del locale, visionati il giorno prima, dove si vedeva in maniera chiara l’autore del. Dunque, grazie allo spirito di osservazione degli Agenti, l’uomo è stato notato e sottoposto a controllo. È risultato sprovvisto di documenti di riconoscimento, motivo per il quale è stato condotto in Questura per essere sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici.