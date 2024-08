Jesi Torna la ‘Volley Cup’ al PalaTriccoli

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 19 agosto 2024) Per la seconda edizione il 14 e 15 settembre si sfideranno Lube, Milano, Perugia e i francesi del Tours. Biglietti già in prevendita online, 19 agosto 2024 – Le stelle del volley torneranno il 14 e 15 settembre alper la seconda edizione della ‘Volley. A sfidarsi la Lube Civitanova, Allianz Milano, la Sir Susa Vim Perugia e i francesi del Tours. Il quadrangolare, vinto lo scorso anno dalla Lube, sarà una sorta di prova generale dell’avvio della stagione della Superlega, previsto a fine settembre. Ad organizzare l’appuntamento è laVolley & Sport in collaborazione con il Comune di. Lo scorso anno ci fu il pieno e gli elogi all’organizzazione.