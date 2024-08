Ciclista di 37 anni muore schiacciato dalle ruote di un autobus

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 19 agosto 2024) VICOPISANO – Dramma per unnella mattinata del 19 agosto a Vicopisano, nella frazione di Cucigliana, in provincia di Pisa. In uno scontro con in bus di linea in via Orsini, nelle vicinanze dell’ufficio postale, intorno alle 9 del mattino, un uomo di 37è morto,del mezzo del trasporto pubblico locale, per cause ancora in via di accertamento. Secondo le informazioni raccolteforze dell’ordine l’uomo si sarebbe trovato in compagnia di altri ciclisti, che non sarebbero però stati coinvolti nell’incidente. Sul posto è intervenuta un’ambulanza con medico a bordo, che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.