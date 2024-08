Calciomercato Milan Manu Koné è l’ultimo regalo di Furlani a Fonseca La trattativa

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ildelfinirà con l’arrivo ao di. È luidi GiorgioKonè vuole il. Anche lui. Come tanti. E Giorgioè deciso ad accontentarlo. Accontentare lui e Paulo, il suo allenatore. Il centrocampista, tanta forza fisica ma non solo, è sceso in campo con il Borussia Moenchengladbach in Coppa di Germania. Appena quattro minuti più recupero nel 3-1 in casa del piccolo Aue. La panchina iniziale non è per motivi di mercato ma con la partecipazione all’Olimpiade, dove ha conquistato la medaglia d’argento con la sua Francia. Il centrocampista scuola Tolosa è rientrato da poco in squadra e gioco forza non è stato schierato ancora tra i titolari. Ma che il giocatore piaccia alsi sà. Lo sanno tutti. E piace anche alla Roma.