San Martino crolla muro di contenimento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Ieri mattina i residenti di Casalecchio si sono svegliati con una brutta sorpresa. E un pericolo scampato. Nella notte tra venerdì e sabato, infatti, una porzione deldiin fondo al prato della parrocchia di San, su via Panoramica, è franata. Il crollo, che fortunatamente non ha provocato feriti, ha interessato circa sei metri del muretto. Sul posto, ieri mattina intorno alle 8.30, sono intervenuti i tecnici del Comune insieme al vicesindaco e assessore con delega, tra le altre, ai Lavori pubblici, Paolo Nanni, e gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso. L’area interessata dal crollo, con le pietre che sono cadute sia sul marciapiede che su parte di via Panoramica, è stata transennata e messa in sicurezza. "È probabile – ipotizza Nanni – che il cedimento sia stato dovuto alle forti precipitazioni di ieri (venerdì, ndr).