Riceviamo e pubblichiamo | riscontro all’avviso del falso sacerdote

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 18 agosto 2024) Abbiamo ricevuto eintegralmente una comunicazione pervenutaci in meritodiffuso recentemente riguardante un presunto. L’autore del messaggio, la cui identità è nota alla nostra redazione, dichiara di essere in possesso di tutta la documentazione che comproverebbe la sua posizione e contesta con fermezza le accuse mosse nei suoi confronti. Nella comunicazione si legge: “La vostra si chiama calunnia e la Diocesi ne è la responsabile. Invece di mettere sulla piazza i nomi e i cognomi delle persone, cercate la verità e non le menzogne.” L’autore prosegue affermando che domani vi saranno ulteriori sviluppi, coinvolgendo anche la curia, con la promessa che verrà rivelata la verità in merito alla vicenda. Infine, il mittente conclude con un annuncio perentorio: “La curia mi dovrà pubbliche scuse.