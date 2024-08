Mucillagine moria devastante di vongole | il dramma situazione vicina al collasso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) L'invasione dellain tutto l'Alto Adriatico sta avendo un impattonon solo sul turismo, ma anche sulla produzione di, mettendo a dura prova l'economia dei produttori di settore. Il problema, confermato da dati scientifici, ha portato a unamorìa diche si attesta tra il 70 e il 100% in tutto il comparto veneziano, almeno stando ai rilievi effettuati da Agriteco tra luglio e agosto. Il litorale più colpito è quello di Chioggia, che ha recentemente investito ingenti risorse per l'importazione di semina da Civitanova Marche. Il Co.Ge.Vo. di Chioggia e Venezia, in virtù di questatica emergenza, ha lanciato un allarme per unache si sta avndo al. "Siamo di fronte ad un problema estremamente grave – spiega Michele Boscolo Marchi, presidente del Co.Ge.Vo. di Chioggia – e non sappiamo come risolverlo.