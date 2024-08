Lukaku-Napoli ecco quanto manca | telenovela infinita con il Chelsea

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 18 agosto 2024) Il centravanti belga è l’obiettivo numero uno del club azzurro. Conte vuole a tutti i costi tornare a lavorare con lui. Prosegue ladell’estate circa il futuro di Victor Osimhen e dell’attaccante belga delRomelu. I piani delsono chiari da tempo, il bomber nigeriano è in uscita e serve anche per portare una cifra che permetta aldi poter investire senza problemi in vari reparti,invece è la richiesta numero uno di Conte per sostituire il giocatore. Questa diatriba va avanti ormai da diverse settimane, il club azzurro vuole regalare il calciatore a Conte, il bomber con il quale ha vinto l’ultimo scudetto in Italia e – nonostante gli anni che passano e le ultime stagioni difficili – il tecnico pugliese nutre una grandissima fiducia nel giocatore.