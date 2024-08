Julianne Hough Il mio vicino di casa ha abusato sessualmente di me all' età di 4 anni

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 18 agosto 2024) In un'intervista emozionante, la star di Footlooseha raccontato del suo trauma infantile.è finalmente riuscita a parlare del suo trauma infantile pubblicamente dopo parecchi. La star di Footloose si è aperta durante un'emozionante conversazione nell'episodio di giovedì del Jamie Kern Lima Show, dove ha rivelato che aveva "circa 4" quando è stata abusataper la prima volta. Laha raccontato che il suore era undiche viveva nello stesso cul-de-sac dello Utah della sua famiglia. The Bride!:entra nel cast del film diretto da Maggie Gyllenhaal Il racconto dell'attrice "In realtà non l'ho mai detto ad alta voce a nessuno