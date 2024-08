Chelsea scoppia la grana Sterling! Spedito in tribuna intervengono i legali

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 18 agosto 2024) La Premier League inizia con una super sfida, quella che mette di fronte Manchester City e, nonchè il maestro Guardiola contro il discepolo Maresca. Una sfida che Raheem, ex di turno, è stato costretto a guardare dalla. L’esterno dei ‘Blues’ non figura, infatti, né fra i titolari, né fra le riserve. Sulla questione sono intervenuti i rappresentantidel calciatore che hanno fatto chiarezza: “Raheem ha un contratto colper altri tre anni e le sue aspettative erano che facesse parte della squadra per questa partita. Abbiamo sempre avuto un dialogo positivo col, e ampie rassicurazioni sul futuro in squadra di Raheem. Vogliamo chiarezza sul suo futuro“. Nell’intervista prepartita con Sky UK, Maresca ha chiarito che la scelta di escludereè stata “puramente tecnica.