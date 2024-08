Tragedia in vacanza | mamma di 38 anni muore davanti alla figlia in camping

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 17 agosto 2024) Un tragico evento ha sconvolto il campeggio Pra’ delle Torri di Caorle, dove una donna di 38, originaria di Bolzano, è deceduta a causa di un malore improvviso. La donna si trovava incon il marito e ladi 12, quando è stata colta dal malore che si è rivelato fatale. Laè avvenuta questa mattina, quando la, notando che la madre non si svegliava, ha cercato disperatamente aiuto, correndo verso il personale del campeggio per chiedere assistenza. Sul posto è subito intervenuto il medico della struttura, che ha trovato la donna in arresto cardiaco. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati sia dal medico del campeggio che dai sanitari del Punto di Primo Intervento di Caorle, giunti poco dopo, la donna non ha potuto essere salvata.