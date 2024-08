Sorpresa Marquez annuncio chiaro e mazzata totale per il connazionale

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 17 agosto 2024) Il Mondiale torna in scena questo weekend con un nuovo emozionante Gran Premio. Fanno discutere alcune importanti dichiarazioni. Questo weekend torna in auge la MotoGp dove vivremo il Gran Premio d’Austria, undicesimo Gran Premio della stagione. La lotta al titolo è sempre più rovente, Jorge Martin vuole allungare mentre Pecco Bagnaia vuole riscattare gli ultimi deludenti risultati. Occhio anche a Marc, a caccia del primo successo stagionale. clamorosodi(Lapresse) IlveggenteL’ambientamento del pluricampione spagnolo in Ducati è stato inizialmente positivo, poi pian piano sono arrivate le prime avversità e negli ultimi Gran Premi Marc fatica a trovare anche solo il podio.