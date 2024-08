Sale la febbre azzurra | Vogliamo sognare E c’è la visita a sorpresa del ct Spalletti al campo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) EMPOLI Con l’arrivo di agosto, a Empoli non si respira solo l’aria delle ultime giornate estive, ma anche l’adrenalina dell’inizio di un nuovo campionato di Serie A. Per la cittadina toscana, il calcio rappresenta un elemento di coesione sociale, una tradizione che accompagna intere generazioni. E quest’anno, l’inizio della stagione è accompagnato da un misto di emozioni e speranze, in un contesto che va ben oltre il rettangolo di gioco. L’Empoli si appresta a vivere il suo quarto campionato consecutivo nella massima serie, un risultato che rappresenta una conquista per la società e per la città stessa. Nonostante le difficoltà incontrate lungo il percorso, l’Empoli è riuscito a mantenere un posto fisso in Serie A, dimostrando tenacia e lungimiranza nella gestione del club. Per una città di circa 50.