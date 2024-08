PRIMAVERA Inter Quieto illude ma è pari col Bologna Oggi tocca al Milan contro l’Udinese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Primo passo per ladell’del nuovo corso Andrea Zanchetta: 1-1 con ilal debutto in campionato. Botta e risposta nei primi dieci minuti: De Pieri cerca al centro Lavelli che viene anticipato al dunque, mentre dall’altra parte Callegaris sbroglia in angolo una conclusione rossoblu firmata Mangiameli. Il vantaggio nerazzurro arriva al 35esimo: assist di Berenbruch e tocco vincente di. Dopo nove minuti, però, il pareggio del: tap-in di Papazov sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa l’riesce soltanto a sfiorare il bis: Happonen risponde a tono al tentativo di Berenbruch, per poi ripetersi su Pinotti servito da De Pieri che, poco dopo, calcia sopra la traversa.,invece,al, ospite alle ore 11 del. Così il nuovo allenatore Federico Guidi: "Dopo un mese di allenamenti il bilancio è estremamente positivo.