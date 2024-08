Per il Chelsea sono pochi 30 milioni per Lukaku e troppi 50-60 di conguaglio per Osimhen Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 17 agosto 2024)e Napoli nond’accordo su niente (). È quel che scrive lanell’articolo dedicato al mercato del Napoli e soprattutto ai rapporti colper provare a sbrogliare i nodi. Ilritiene25perLa clausola di Big Rom è stata fissata dai Blues intorno ai 43. L’offerta successiva del Napoli è stata fatta sulla base di 25, a quali aggiungerne cinque di ulteriori bonus. Troppo grande la distanza fra le parti per pensare di poter arrivare a un’intesa, ed allora il Napoli sta provando ad inserire nell’operazione anche, in uscita da tempo, che tuttavia continua ad aspettare il Psg. Nonostante, però, la pista parigina si sia decisamente raffreddata negli ultimi giorni e, al contrario, la possibilità di accasarsi a Londra rappresenti per lui un’importante occasione di rilancio.