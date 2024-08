Moviola Genoa-Inter | Bisseck cosa volevi fare? Senza VAR ingestibile

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 agosto 2024)ha avuto Felicianicome arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la prima giornata di Serie A 2024-2025 e finito 2-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Teramo, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO –il VAR questa partita sarebbe stata un disastro, con un’infinità di errori, e questo spiega quanto la tecnologia serva. Prima ammonizione al 16?, con Henrikh Mkhitaryan che perde palla e subisce tunnel da Milan Badelj prima difallo. Sul primo gol delregolari le posizioni sia di Mattia Bani che colpisce di testa sia di Alessandro Vogliacco che segna. Al 36? ci sarebbe un rigore per l’, segnalato fallo di Badelj su Marcus Thuram. Ma in realtà è quest’ultimo che calcia l’avversario, giustovenire e revocarlo perché il fallo è suo e pure abbastanza evidente.