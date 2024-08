Miranda non vede l’oro Bello vincere l’Olimpiade Ma ora c’è solo il Bologna Qui mi sento importante

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Primo: attaccare. "Al Barcellona – dice– ti insegnano un calcio offensivo". Secondo: ricordarsi di difendere. "Quello l’ho imparato nella stagione allo Schalke", giura lo spagnolo. Terzo: correre e resistere agli urti. "La serie A è un campionato molto fisico e devo farmi trovare pronto". In realtà Juandovrebbe essere il più pronto di tutto. Mentre i suoi compagni in rossoblù giocavano amichevoli in ritiro lui con la Spagna affrontava cinque sfide ufficiali alle Olimpiadi, tornando da Parigi con una medaglia d’oro al collo. E dunque ancor prima che cominci la stagione il classe 2000 di Olivares (Andalusia) ha già messo un trofeo in bacheca.