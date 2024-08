Lavoro sgravi contributivi per le aziende con parità di genere

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 17 agosto 2024) L’Inps chiarisce le modalità di trasmissione delle richieste di esonero contributivo da parte delle imprese che si sono impegnate a promuovere ladinel mondo del. I datori diprivati che sono in possesso della certificazione diavranno diritto a un esonero dal versamento dei contributi previdenziali dell’1%, con un limite massimo di 50mila euro annui. In una nota l’Inps indica i requisiti che le imprese devono rispettare per accedere all’esonero contributivo. In particolare, si legge, “la domanda deve riportare la retribuzione media mensile globale, intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore dinel periodo di validità della certificazione e non quella del singolo lavoratore”.