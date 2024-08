La notte del Liscio infiamma Rimini | il programma e gli ospiti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024), 17 agosto 2024 – Grande attesa per giovedì 22 agosto, quando nel piazzale Kennedy andrà in scena la seconda serata del Balamondo World Music Festival con “Ladel”: sarà presente Mirko Casadei con la sua Casadei Big Band. Per l’occasione, glispeciali saranno i Modena City Ramblers. La rassegna torna a, città che ne aveva ospitato anche la prima edizione nel 2016, per poi raggiungere Gatteo Mare, patria di “Romagna Mia”, il 14 settembre per la “Settimana del” che verrà aperta da Moreno il Biondo e la sua Orchestra Grande Evento. Ile gli, la tradizione delsi contaminerà con le sonorità del combat folk italiano dei Modena City Ramblers a metà strada tra la musica popolare irlandese e quella romagnola.