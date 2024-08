Kalulu la Juve ha fretta Chiesa-Roma se Dybala va

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Lasi è data un tempo per fermare il disco del ballo infinito col Milan per. A ieri ancora 48 ore di tempo per provare a chiudere l’affare col Diavolo per il centrale difensivo. Della serie: la pazienza ha un limite, anche perché Giuntoli vorrà tenersi una settimana buona di mercato per valutare altri profili. Da ambienti bianconeri filtra la notizia di una telefonata tra il giocatore e Thiago Motta. Dopo i contatti con quello potrebbe essere il suo nuovo tecnico Pierre ha chiesto altro tempo. Nonostante le cifre siano già ben delineate: il centrale arriverebbe a Torino in prestito oneroso per 3,5 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro. A questi si aggiungerebbero ulteriori 3 milioni di euro di bonus e il 10% su una futura rivendita. A proposito di telefonate.