Coppa Italia Serie C Avellino-Pontedera le probabili formazioni

(Di sabato 17 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUltima curva prima dell’inizio del campionato diC 2024/2025 per l’. Domenica prossima (ore 18) la formazione di Michele Pazienza, inaugurerà la sua stagione allo stadio “Donato Curcio” contro il Picerno. Staserà con fischio d’inizio fissato alle 21, i lupi affrontano sul terreno amico del “Partenio-Lombardi” il(squadra che ha eliminato la Pianese con il risultato di 1-0, ndr.) per il secondo turno eliminatorio delladiC. Dopo la sconfitta arrivata inFrecciarossa contro l’Udinese, il tecnico si aspetta delle risposte importanti dal gruppo. Chi passa il turno sfiderà la vincente di Casertana–Giugliano in programma alle 21. Nessun dubbio sul modulo per Pazienza, avanti con il 3-5-2 ma con qualche novità.