Chi è Jasveen Sangha la Regina della Ketamina coinvolta nella morte di Matthew Perry

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 17 agosto 2024) Ha suscitato dolore e commozione ladima, a distanza di mesi, stanno emergendo dettagli inquietanti sul suo decesso. Lastar di Hollywood ha messo in moto la macchinagiustizia americana, che ha messo nel mirino, ribattezzata la “”. Chi èSecondo i procuratori statunitensi sarebbe stata proprioa fornire all’attore di “Friends” la dose letale disfruttando la sua tossicodipendenza e senza preoccuparsi delle conseguenze devastanti. La donna deve rispondere anche delle accuse di detenzione e spaccio dicon conseguente, ma lei si è dichiarata non colpevole. I giudici in ogni caso hanno respinto la sua richiesta di uscire su cauzione, quindi la donna dovrà restare in carcere fino al processo fissato ad ottobre.