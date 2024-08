Carrarese a caccia di una nuova impresa | entusiasmo e coesione le armi per la salvezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Si salvi chi può. L’obiettivo stagionale dellaè quello di mantenere la categoria dopo la storica promozione in Serie B ottenuta dopo 76 anni. La società ha confermato sulla panchina carrarina Antonio Calabro, capace di vincere i playoff contro il Vicenza dopo essere subentrato in corso d’opera. Si ripartirà con il consueto 3-4-2-1 che lo scorso anno ha portato la formazione giallazzurra al successo, ma la formazione dovrà assorbire qualche novità nell’organico come l’assenza del leader della difesa Matteo Di Gennaro passato al Catania, così come quella di Morosini, passato al Novara durante l’estate. Ladovrà contare sull’effetto sorpresa - quanto meno nei mesi iniziali - cercando di sfruttare al massimo l’generato dal salto di categoria.