Atalanta forfait di Kolasinac a Lecce | infortunio muscolare Out anche Toloi

(Di sabato 17 agosto 2024) Zingonia. Non arrivano buone notizie dall’infermeria di Zingonia per l’, che già di per sé vive un momento complicato in termini di possibilità di rotazioni in questo avvio di stagione. E, come se non bastasse, altri stop vanno aggiungendosi: l’ultimo, cronologicamente parlando, è quello di Sead. Il difensore bosniaco è uscito anzitempo dalla sfida di Supercoppa a Varsavia contro il Real Madrid, intorno alla metà del secondo tempo, a risultato ormai già compromesso, a causa di un fastidio di natura, sostituito da Bakker. Gli esami svolti sul classe 1993 una volta tornato a Bergamo hanno fatto chiarezza e rivelato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra.