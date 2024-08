Musica | Madonna oggi compie 66 anni ma dove festeggerà?

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 16 agosto 2024) Pompei:è la regina dellapop e66, farà davvero il mega party nell’antico sito storico?, regina indiscussa dellapop mondiale, si appresta a celebrare il suo 66esimo compleanno in grande stile. La diva, nota per i suoi fastosi e memorabili eventi, ha scelto l’Italia come scenario per le sue celebrazioni, mantenendo viva la tradizione degli ultimi. compleanno-Ansa- Notizie.comL’11 luglio ha segnato l’inizio dell’avventura italiana diper quest’estate. Atterrata all’aeroporto di Genova con un jet privato, la star si è immediatamente trasferita a Villa Olivetta a Portofino grazie ad un motoscafo.