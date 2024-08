LIVE Inter-Bologna Primavera | inizia il campionato!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 16 agosto 2024) Oggi si ricomincia: anche i più piccoli scendono in campo alle ore 18 per la prima partita dial Konami Youth Development Centre, segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it.0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O AGGIORNA L’APP PER RICARICARE 5? Prima occasione per l’: cross in mezzo di De Pieri per Lavelli che sul primo palo viene anticipato di un soffio. Calcio d’angolo. 3? È l’a dominare il possesso nei primi minuti di gioco al Konami Youth Development Centre. Aggressione alta dei nerazzurri sul. 18.01LA PARTITA! 18in maglia nerazzurra, mentre ilcon la divisa da trasferta. 17.54 L’deve reagire all’ultima partita persa nella scorsa stagione contro il Sassuolo.