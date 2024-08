Debito pubblico italiano | sfiora i 3mila miliardi colpa del superbonus Ma bene le entrate degli ultimi 6 mesi

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di venerdì 16 agosto 2024) Se ci pensiamo viene il mal di testa: su ogni, bambini compresi, pesa undi 50mila euro. Perchè il "rosso" nazionaleormai i 3.000di euro. Uno strascicoeffetti, pesantissimi, del. Ma più che un impatto diretto sulla manovra, con il raggiungimentoobiettivi concordati con Bruxelles che non appare fuori portata e i dati Bankitalia che danno conto anche di un buon andamento delle, il passivo delle pubbliche amministrazioni lascia effetti di lungo termine, con un'Italia destinata a restare a lungo vulnerabile agli shock esterni e agli umori dei mercati. Ma il governo assicura che, in ogni caso, non metterà nuove tasse L'articolodel). Maleproviene da Firenze Post.