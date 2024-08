Cajuste ha detto sì | non sarà prestito secco i dettagli del trasferimento in Premier League

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 16 agosto 2024) Il Napoli riesce a cedere Jensin: il giocatore è già in Inghilterra, pronto per firmare con l’Ipswich Town. Sembrava tutto fatto al passaggio dial Brentford, poi saltato per alcuni problemi accorsi durante le visite mediche. Poche ore dopo la trattativa saltata, il Napoli si è fatto sfuggire anche Brescianini, che aveva svolto le visite mediche a Villa Stuart per conto degli azzurri. Una doppia operazione non strettamente legata, ma entrambe con lo stesso esito negativo. Ora, peruna nuova opportunità. Il viaggio di Manna verso Londra è servito anche a risolvere questo rebus. Il Napoli e l’Ipswich Town hanno stretto un accordo per il centrocampista che si basa su uncon una clausola di acquisto che diventa obbligo di riscatto a determinate condizioni, come riporta Fabrizio Romano su X.